به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مرحله حضوری هشتمین دوره مسابقات باران وحی در شیراز با معرفی نفرات برتر پایان یافت.

مدیر کل امداد امام خمینی فارس گفت : امسال بیش از ۵۳ هزار نفر در این مسابقات قرآنی شرکت کردند که بیش از ۱۰۰ درصد رشد نسبت به سال قبل داشت.

موصلی افزود: هشتمین دوره مسابقات قرآنی باران وحی در ۴ بخشِ آثار محور، آزمون محور، وبینار و حضوری در رشته های حفظ و قرائت برگزار شد و بخش حضوری بعد از دو روز با حضور ۳۰۰ نفر شرکت کننده در حرم سید علا الدین حسین شیراز با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

به گفته وی تا پایان آدر ۶۰ برگزیده نهایی همه بخش ها معرفی و به مرحله کشوری این مسابقات در مشهد اعزام می شوند.