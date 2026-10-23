به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرهنگ یوسفخانی گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با تشکیل چند اکیپ، طرح انضباط اجتماعی را در سطح حوزه استحفاظی به مرحله اجرا در حمل و جابجایی مواد مخدر شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی به صورت جداگانه با رصد تعقیب و مراقبت توزیع کنندگان عمده مواد مخدر در سطح شهرستان و محور‌های مواصلاتی با انجام تحقیقات فنی، رصد اطلاعاتی و هماهنگی قضایی موفق به دستگیری یک نفر از قاچاقچیان شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به کشف انواع مواد مخدر از این متهم افزود: در اجرای این طرح ۳۹ کیلو گرم مواد مخدر کشف و یک دستگاه خودرو پژو توقیف و به همراه متهم با تشکیل پرونده قضایی تحویل مراجع قانونی شدند.