استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی، مسائل و دغدغه‌های سرمایه‌گذاران و مردم شهرستان تکاب را بررسی کرد.

رسیدگی به مطالبات سرمایه‌گذاران و مشکلات مردم در تکاب

رسیدگی به مطالبات سرمایه‌گذاران و مشکلات مردم در تکاب

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی، مسائل و دغدغه‌های سرمایه‌گذاران و مردم شهرستان تکاب را بررسی کرد.

در این نشست موانع پیش‌روی طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری مطرح و استاندار آذربایجان‌غربی دستورات لازم را برای پیگیری مطالبات و رفع موانع صادر کرد.

رضا رحمانی همچنین ضمن شنیدن مسائل، مطالبات و دغدغه‌های شهروندان، دستورات لازم را برای بررسی درخواست‌ها و پیگیری مشکلات مطرح شده به مدیران دستگاه‌های اجرایی صادر کرد.