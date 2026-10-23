کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان رشد ابر همراه با رگبار پراکنده باران، رعد و برق و احتمال تگرگ پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: از ظهر امروز در مناطق دریایی افزایش سرعت باد و متلاطم شدن دریا و در ارتفاعات استان تداوم ناپایداری عصرگاهی مورد انتظار است و در مناطقی که شرایط بارش فراهم نباشد احتمال تندباد لحظه‌ای و بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

او افزود: توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا از ظهر امروز با افزایش سرعت باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی متلاطم پیش بینی و توصیه می‌شود در این ایام، شناور‌های سبک و صیادی از تردد خودداری کنند.

حمزه نژاد، گفت: افزایش سرعت وزش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی و متلاطم شدن دریا بعدازظهر و اوایل شب شنبه ۲ آبان تداوم خواهد داشت و از فردا تا سه شنبه ۲ تا ۴ آبان بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان و برخی نقاط مستعد مرکزی و غربی احتمال تقویت نقطه‌ای ناپایداری‌های جوی به صورت رگبار نسبتا شدید باران و رعدوبرق همراه با تگرگ و تندباد لحظه‌ای گاه خیرش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

او افزود: در این مدت، بعدازظهر، تندباد لحظه‌ای همراه با گردوخاک و مواج شدن موقتی تنگه هرمز دور از انتظار نیست و از لحاظ دمایی، امروز و فردا تغییرات قابل ملاحظه‌ای مورد انتظار نیست.