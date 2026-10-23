رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی، درگذشت سید احمد موسوی، پدر امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی, درگذشت سید احمد موسوی، پدر امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، را تسلیت گفت که متن پیام آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ﴾

درگذشت عبدصالح خدا مرحوم مغفور حاج سید احمد موسوی، والد ارجمند شهید والامقام امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، موجب تأثر و تألم گردید.

بی‌تردید پرورش فرزندی مؤمن و مجاهدی جان برکف که هستی خویش را در راه پاسداری از عزت و استقلال ایران اسلامی نثار کرد، از باقیات صالحات و ذخایر ارزشمند اخروی این بنده مومن خداست.

ضمن عرض تسلیت این مصیبت به خاندان مکرم موسوی، از درگاه حضرت احدیت برای آن فقید سعید، غفران و رحمت واسعه و حشر با اولیای الهی، و برای بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.