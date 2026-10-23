محمدامین سلیمی، خبرنگار و مجری تلویزیون گفت: روایت من در کتاب «مثلی» شرحی از ۲۴ ساعت نخست جنگ و لحظات اعلام خبر شهادت رهبر شهید است از احساس مسئولیتی که پس از این واقعه خودم را در برابر آن متعهد می‌دیدم.

محمدامین سلیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: همه ما از سال ۱۳۹۸ به بعد، اتفاقات مهمی مانند شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، سقوط هواپیمای اوکراینی، شهادت آیت‌الله رئیسی و شهادت سیدحسن نصرالله را تجربه کردیم؛ اما همیشه به این فکر می‌کردم که روز درگذشت رهبر انقلاب، مهم‌ترین روز کاری من در رسانه خواهد بود.

وی افزود: این لحظه بخشی از تاریخ شفاهی کشور را شکل می‌دهد و همان‌طور که امروز گزارش‌های مربوط به رحلت امام خمینی (ره) همچنان برای شناخت آن روز‌ها مورد توجه‌اند، روایت‌های امروز نیز می‌توانند برای نسل‌های آینده ارزشمند باشند.

آقای محمدامین سلیمی گفت: سه تا چهار ساعت پیش از انتشار رسمی خبر، از ما خواسته شد برای اعلام آن آماده شویم. احساس می‌کردم بار سنگینی بر دوشم قرار گرفته است؛ حسی که تا روز‌های بعد و اعلام خبر رهبری آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای نیز با من همراه بود.

این خبرنگار و مجری تلویزیون گفت: همچنین در آن لحظه احساس کردم مسئولیتی که بر دوش رهبر شهید بود، پس از شهادت ایشان میان همه ما تقسیم شده است و به مردم گفتم که اکنون تک‌تک شما آیت‌الله خامنه‌ای هستید تا این امانت به صاحب آن برسد.

آقای سلیمی گفت: روایت من، داستانی کوتاه از حدود ۲۴ ساعت نخست جنگ است؛ روایتی از امیدها، نگرانی‌ها و احساسی که در آن روز‌ها شکل گرفت. محور این داستان، میراث و مسئولیتی است که احساس می‌کردم پس از شهادت رهبر شهید بر دوش ما قرار گرفته است.

کتاب مثلی کاری از انتشارات میخ است که ۲۱ روایت کننده در آن از لحظه شهادت رهبر انقلاب نوشته‌اند.