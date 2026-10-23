تیم ملی پاراوزنه‌برداری مردان ایران در رقابت‌های تیمی بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، در شرایطی از صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازماند که خطا اعلام شدن وزنه علیرضا ایزدی با تصمیم داور قزاقستانی، اعتراض نمایندگان ایران را به همراه داشت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های تیمی پاراوزنه‌برداری مردان در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، امروز جمعه اول آبان‌ماه برگزار شد و تیم ایران با ترکیب محسن بختیار، علیرضا ایزدی و علی‌اصغر ابارقی در جایگاه هفتم قرار گرفت.

تیم ایران در این رقابت با ثبت امتیاز ۲۲۹.۰۳، پایین‌تر از شش تیم دیگر ایستاد و از راهیابی به جمع چهار تیم برتر بازماند.

نکته بحث‌برانگیز این مسابقه، تصمیم داور قزاقستانی درباره یکی از وزنه‌های علیرضا ایزدی بود که خطا اعلام شد؛ تصمیمی که به گفته نمایندگان ایران، در نتیجه نهایی و ناکامی تیم کشورمان برای صعود به نیمه‌نهایی تأثیرگذار بود.

در پایان رقابت‌های تیمی پارا وزنه‌برداری چین با کسب ۳۷۹.۲۱ امتیاز قهرمان شد، عراق با ۲۸۷.۶۳ امتیاز به مدال نقره رسید و قزاقستان نیز با برتری مقابل ازبکستان، مدال برنز را کسب کرد.