مردم ولایتمدار شهرهای گلستان، نسیم‌شهر و صالحیه در دویست‌ و سی‌ و ششمین اجتماع شبانه خود، با حضور در محل‌های همیشگی قرار، بر تداوم ایستادگی و عزم راسخ خود تأکید کردند.

خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در خیابان شهید جهان‌آرای صالحیه با عنوان اینکه طی هشت ماه گذشته هیچ خللی در اراده ملت ایران ایجاد نشده است، گفتند: مردم هر شب با عزمی استوارتر در صحنه حاضر شده و جلوه‌هایی از ایستادگی و مقاومت را به نمایش گذاشته‌اند. به گزارششرکت‌کنندگان در خیابان شهید جهان‌آرای صالحیه با عنوان اینکه طی هشت ماه گذشته هیچ خللی در اراده ملت ایران ایجاد نشده است، گفتند: مردم هر شب با عزمی استوارتر در صحنه حاضر شده و جلوه‌هایی از ایستادگی و مقاومت را به نمایش گذاشته‌اند.

حاضران همچنین تأکید کردند تهدیدهای مکرر آمریکا و ترامپ علیه ایران، نه‌تنها موجب عقب‌نشینی ملت نشده، بلکه به گفته آنان، بیش از پیش موجب بی‌اعتباری و تمسخر تهدیدکنندگان شده است.