محسن آزادی، نویسنده و مجری تلویزیون گفت: روایت ما از لحظه اعلام خبر شهادت رهبر انقلاب در کتاب «مثلی» برای ثبت این تجربه و افزایش آگاهی نسل‌های آینده است.

‌می‌نویسم تا آیندگان حال آن روز ما را بدانند

‌می‌نویسم تا آیندگان حال آن روز ما را بدانند



محسن آزادی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: آنچه در کتاب «مثلی» نوشته‌ام، روایت احوالات درونی‌ام در مواجهه با خبر رهبر انقلاب است اینکه برای پذیرش واقعیت، کنترل احساسات و انتقال آرام خبر به مخاطبان تلاش زیادی کردم.

وی افزود: اعلام چنین خبری می‌تواند جامعه را در شوک فرو ببرد و نحوه انتقال آن در مدیریت فضای احساسی جامعه تأثیرگذار است.

این نویسنده و مجری تلویزیون گفت: زندگی و تاریخ با روایت ساخته می‌شوند و اگر کسانی که در صحنه حضور داشته‌اند، تجربه خود را ثبت نکنند، آیندگان از حال‌وهوای جامعه در آن روز‌ها آگاهی دقیقی نخواهند داشت.

آقای محسن آزادی افزود: ثبت این روایت‌ها به نسل‌های آینده کمک می‌کند تا با تجربه‌های دست‌اول کسانی آشنا شوند که لحظات اعلام خبر شهادت رهبر شهید را از نزدیک تجربه کرده‌اند.

کتاب «مثلی» ۲۱ روایت از ۲۱ نویسنده در مواجهه با خبر شهادت رهبر انقلاب است که هفته گذشته در باغ کتاب تهران رونمایی شد.