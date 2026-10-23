سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ از فردا، شنبه دوم آبان‌ماه، در سراسر کشور آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛معاون آمار، نقشه و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت:سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، نخستین‌بار در کشور و استان به‌صورت «ثبتی‌مبنا» و با بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود

عصفوری افزود:در این روش، اطلاعات پایه شهروندان از سامانه‌های اداری نظیر ثبت‌احوال، سامانه املاک و اسکان و نیروی انتظامی تجمیع شده و پایگاه اطلاعاتی اولیه شکل گرفته است.

از ۲۵ مهرماه، برای افرادی که اطلاعات آنها در این سامانه‌ها نیازمند تکمیل یا رفع مغایرت بوده، پیامک ارسال شده تا اطلاعات خود را ویرایش کنند.

مراجعات حضوری نیز، از شنبه دوم آبان آغاز می‌شود و تا ۳۰ آبان ادامه خواهد داشت.