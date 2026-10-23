به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در ادامه رقابت‌های پارادوومیدانی بازی‌های پاراآسیایی، الهام صالحی، شهلا حدیدی از استان خوزستان در پرتاب وزنه بانوان کلاس ادغامی F۵۳/۵۴ به رقابت با حریفان خود پرداختند؛ که در پایان موفق به کسب مدال‌های طلا و نقره شدند.

صالحی در این رقابت با ثبت رکورد ۶ متر و ۷۹ سانتی‌متر و امتیاز ۸۱۹ در جایگاه اول قرار گرفت و موفق به کسب مدال طلا شد و شهلا حدیدی نیز با پرتاب ۵ متر و ۸۶ سانتی متر و امتیاز ۶۲۴ دوم شد و مدال نقره را از آن خود کرد.

پیش از این ورزشکاران خوزستانی هشت نشان‌های رنگارنگ در بازی‌های پارآسیایی ناگویا برای کشورمان بدست آوردند.