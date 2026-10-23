حجت الاسلام و المسلمین حاجی صادقی در سی‌ونهمین اجلاسیه سردار شهید حاج حسین بصیر و ۳۵۰ شهید فریدونکنار، با تأکید بر توان بازدارندگی نیروهای مسلح گفت: هم نقاط ضعف دشمن را می‌شناسیم و هم اراده و توان هدف قرار دادن آن‌ها را داریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر توان دفاعی و بازدارندگی نیرو‌های مسلح گفت: هم نقاط ضعف دشمن را می‌شناسیم و هم توان و اراده هدف قرار دادن آنها را داریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی در سی‌ونهمین اجلاسیه سردار سرلشکر شهید حاج حسین بصیر، سرداران و ۳۵۰ شهید شهرستان فریدونکنار که در قالب اجتماع شبانه مردم این شهرستان برگزار شد، مجالس شهدا را کانون بصیرت‌افزایی و بیداری دانست و گفت: یاد شهدا باید زمینه‌ساز تقویت روحیه مقاومت، ایستادگی و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی باشد.

وی با اشاره به جایگاه مقاومت در مکتب شهدا افزود: استقامت در اسلام دو بُعد دارد؛ استقامت فکری در برابر جنگ شناختی و القائات دشمن و استقامت عملی در میدان مجاهدت. به گفته وی، ولایت‌مداری و سربازی برای ولی خدا از مصادیق مهم استقامت در عصر حاضر است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: مسئولان باید در تبعیت از ولایت پیشگام باشند و برای حل مشکلات مردم تلاش کنند. وی خدمتگزاری بی‌منت به مردم را از مهم‌ترین مسئولیت‌های مدیران دانست و افزود: رسیدگی به مشکلات معیشتی و عمومی مردم، زمینه‌ساز تقویت همبستگی و حضور آنان در صحنه است.

حاجی صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دو نعمت و نصرت بزرگ الهی به ملت ایران در یک سال اخیر و پس از شهادت رهبر فقید انقلاب، بیان داشت: بیش از دو دهه تمام طراحی و آرزوی دشمنان و رئیس‌جمهور خبیث آمریکا این بود که پس از امام شهید ما، رهبر سوم از جنس رهبر اول و دوم نباشد و فردی منفعل در برابر سیاست‌های سلطه بر سر کار بیاید؛ چراکه آن‌ها می‌دانستند تنها سد نفوذناپذیر در برابر تسلیم شدن ایران، شخص ولی‌فقیه است.

وی ادامه داد: اما خداوند متعال در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان و لیله‌القدر، نعمت خود را بر امت تمام کرد و کاری کرد که فریاد ناامیدی آمریکا و رژیم صهیونیستی بلند شد. رئیس‌جمهور آمریکا که به خیال خام خود می‌خواست در انتخاب رهبری ایران نقش داشته باشد، فردای آن شب اعتراف کرد که این انتخاب برایشان بسیار ناامیدکننده و نگران‌کننده بوده است و صهیونیست‌ها نیز اذعان کردند که «خامنه‌ای، همان خامنه‌ای است». خداوند نگذاشت فرماندهی نظام از دست مکتب امامین انقلاب خارج شود و امام سوم، همان نفس و عصاره امام اول و دوم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی با اطمینان‌بخشی به مردم درباره وضعیت مدیریت کلان کشور خاطرنشان کرد: رهبر حکیم، شجاع و انقلابی ما، گرچه به اقتضای شرایط جنگی ممکن است در ظاهر و صحنه عمومی حضور نداشته باشند، اما با سلامت، صلابت، قوت و اشراف کامل، در حال فرماندهی و مدیریت انقلاب، قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح هستند؛ به گونه‌ای که این سطح از تسلط، قدرت فرماندهی و اقناع‌سازی ایشان، بسیاری از ما را متحیر کرده است. ایشان با وجود داغدار بودن و آسیب دیدن پدر، همسر و خانواده‌شان، همچون تربیت‌یافتگان مکتب حضرت زهرا (س) در متن مصیبت نیز لحظه‌ای از ادای تکلیف الهی غافل نشده‌اند.

وی با رد هرگونه زمزمه سازش با جبهه استکبار، خطاب به دشمنان گفت: دشمن بداند ما ذره‌ای از آرمان‌های امام کبیر و امام شهیدمان عقب‌نشینی نکرده‌ایم. ما همچنان رژیم صهیونیستی را یک «غده سرطانی» می‌دانیم و جراحی و نابودی کامل آن را تنها راه نجات بشریت و مظلومان می‌دانیم و تا حذف آن آرام نخواهیم گرفت.

​نماینده ولی‌فقیه در سپاه خطاب به دولت آمریکا نیز هشدار داد: آمریکای جنایتکار بداند که با شهادت امام ما، ملت ایران به آتشفشانی خاموش‌ناشدنی تبدیل شده است؛ گذشت یک ماه، دو ماه یا شش ماه از شدت این خشم نمی‌کاهد و تا زمانی که آمریکا را از منطقه بیرون نکنیم، انتقام خون امام شهید و فرماندهان شهیدمان را نگیریم و ذلت استکبار را نبینیم، آرام نخواهیم گرفت.

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حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی در ادامه، خیزش و حضور بی‌سابقه مردم در صحنه پس از شهادت رهبر فقید را «نعمت دوم الهی» و یک «بعثت جدید» توصیف کرد و خطاب به سران قوا، دولتمردان و نخبگان گفت: این ملت به‌پاخاسته که در جنگ ترکیبی دشمن تمام سختی‌ها را تحمل کرده است، از مسئولان دو مطالبه قطعی دارد؛ نخست اینکه در برابر نعمت ولایت، «سرباز و فرمانبر محض ولایت» باشند و نه جلوتر از ولایت حرکت کنند و نه عقب بمانند؛ چراکه تجربه ۴۷ سال گذشته ثابت کرده هر کجا آسیب دیدیم، ناشی از ضعف در تبعیت برخی دولت‌ها از ولی‌فقیه بوده است.

​وی دومین مطالبه از مسئولان را «خدمتگزاری بی‌منت به مردم» عنوان کرد و با یادآوری بیانات راهبردی رهبر شهید در مراسم ۱۴ خرداد افزود: ایشان پس از تبیین گفتمان سازش‌ناپذیری با آمریکا، تأکید فرمودند که «امروز بزرگ‌ترین مبارزه با استکبار، خدمت به این مردم است»؛ چراکه این مردم هستند که کمر استکبار را می‌شکنند و گره‌گشایی از مشکلات معیشتی و عمومی آنان، انگیزه حضورشان در میدان را مضاعف می‌کند. از این رو، هر مسئولی که امروز برای حل مشکلات مردم تلاش کند، مصداق بارز «مجاهد فی سبیل‌الله» است.

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نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به توان رزم و بازدارندگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: به مردم عزیز اطمینان می‌دهم که فرزندان شما در سپاه پاسداران، نیروی هوافضا، نیروی دریایی قهرمان، ارتش، فراجا و دستگاه‌های امنیتی، امروز با دست پرتر از همیشه در میدان حاضرند. ما هم اهداف دشمن و هم نقاط آسیب‌پذیر او را به‌خوبی می‌شناسیم و هم توان و قدرت کوبنده برای زدن آن نقاط را در اختیار داریم.

​وی تأکید کرد: ما امروز نه تنها قدرت داریم، بلکه «اراده به‌کارگیری قدرت» را نیز داریم و اگر دشمن بخواهد بار دیگر کوچک‌ترین جسارتی کند، سیلی بی‌سابقه‌ای به او خواهیم زد و قدرت عظیم ملت ایران را به رخ او خواهیم کشید.

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حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی در پایان با تقدیر از مردم شهیدپرور مازندران و شهرستان فریدونکنار و تلاش‌های حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در برپایی این اجلاسیه، حفظ انسجام ملی را وصیت شهدا دانست و گفت: دست تک‌تک مردمی که شب‌ها در میدان حاضر می‌شوند را می‌بوسم و ملتمسانه درخواست می‌کنم که اختلافات و حرف‌های گذشته را نبش قبر نکنیم. گذشته هرچه بود تمام شد؛ امروز ملاک وحدت ما، قرار گرفتن زیر پرچم ولایت با یک صدا و یک دیدگاه حول گفتمان مقاومت، استکبارستیزی و تلاش برای نابودی دشمن است و تا زمانی که پیوند میان «امام و امت» برقرار باشد، دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.