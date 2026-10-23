به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،مرضیه مهدوی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان، در آیین پایانی سی و دومین دوره مسابقات کشوری رفاقت مهر از نقش بی‌بدیل نیرو‌های داوطلب جمعیت هلال‌احمر، تجلیل و تأکید کرد : بانوان در همه عرصه‌های اجتماعی، پا به پای مردان در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور حضور فعال و گسترده‌ای دارند.

مرضیه مهدوی، در با تأکید بر آمادگی همیشگی نیرو‌های امدادی خاطرنشان کرد: در همه حوادث، اولین گروه‌هایی که در محل حادثه حضور می‌یابند، نیرو‌های داوطلب جمعیت هلال‌احمر هستند.

بیش از 250 نفر از بانوان جمعیت هلال احمر سراسر کشور در این رقابتها حضور داشتند.