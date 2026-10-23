کارشناس هواشناسی استان قزوین از تداوم ناپایداری‌های جوی، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق استان، به‌ویژه ارتفاعات، تا روز دوشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، مهدی آخوندی اظهار کرد: بعدازظهر روز گذشته، بارش‌های رگباری در برخی مناطق استان رخ داد که میزان بارش در معلم‌کلایه حدود ۲ میلی‌متر و در سیردان یک‌ونیم میلی‌متر ثبت شد.

وی افزود: با عبور امواج تراز میانی جو، تا روز دوشنبه در برخی ساعات افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر، به‌ویژه در ارتفاعات استان، احتمال وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد‌های لحظه‌ای وجود دارد.

به گفته کارشناس هواشناسی، این شرایط طی فردا و پس‌فردا در ارتفاعات شمالی استان نیز دور از انتظار نیست.

آخوندی ادامه داد: به دلیل افزایش ابر، دمای هوا در سطح منطقه همچنان با کاهش نسبی همراه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، وضعیت جوی استان قزوین در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه به‌نسبت پایدار خواهد شد.