به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه ساعت:۸:۳۰:۱۸ ثانیه امروز یکم آبان به بزرگی ۳.۳ دهم در مقیاس امواج درونی زمین و در عمق ۱۱ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

کانون این زمین لرزه ۶ کیلومتری گتوند ۲۲ کیلومتری سالند شهرستان دزفول و ۲۳ کیلومتری لالی بوده است و تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زمین دریافت نشده است.

بامداد امروز نیز زمین لرزه به بزرگی ۳.۷ دهم در مقیاس امواج درونی زمین شهرستان گتوند را لرزاند.

دیروز هم دو زمین لرزه این شهرستان را لرزانده بود.