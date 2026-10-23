مردم لرستان در دویست‌ و سی و ششمین شب از اجتماعات مردمی بر ضرورت بصیرت، همبستگی و ایستادگی در راه عبور از شرایط کنونی تاکیدکردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مردم ولایتمدار و انقلابی لرستان در دویست‌ و سی و ششمین شب از اجتماعات مردمی اعلام کردند: با وجود فشار‌های اقتصادی و تهدیدات دشمنان، همچون همیشه پای کار کشور و انقلاب هستند و تا پیروزی نهایی، صحنه میدان و خیابان را خالی نمی گذارند.

شرکت کنندگان بار دیگر در میدان، جلوه‌ای از عشق و اتحاد و غیرت ملی را خلق کردند و همدلی، بصیرت، همبستگی و ایستادگی را راه عبور از شرایط کنونی عنوان کردند.