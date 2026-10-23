به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مهدی یونسی‌رستمی در نشست با جمعی از فرماندهان دفاع مقدس که در سالن شهید رجایی استانداری مازندران برگزار شد، گفت: مدیریت استان بر پایه اعتقاد به جایگاه ولایت فقیه و تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب استوار است و در انتخاب مدیران نیز تخصص، شایستگی، توانمندی و کارآمدی را ملاک قرار داده‌ایم.

وی با اشاره به رویکرد وفاق افزود: در مجموعه مدیریتی استان از نیرو‌های توانمند با دیدگاه‌های مختلف استفاده شده و معیار اصلی انتخاب مدیران، تبعیت از ولایت، تخصص، توانایی و پاسخگویی به مردم است.

استاندار مازندران با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با حوادثی مانند سیل و آتش‌سوزی گفت: اداره استان در شرایط ویژه به تصمیم‌گیری به‌موقع، آمادگی و برنامه‌ریزی کارشناسی نیاز دارد.

یونسی‌رستمی درباره اقدامات حوزه پسماند اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، بیش از ۸۰ درصد فرایند سامان‌دهی پسماند استان به‌صورت مدرن به سرانجام رسیده است. تولید گرانول از پسماند با قابلیت استفاده در بخش کشاورزی و باغداری نیز در دستور کار قرار دارد.

وی توسعه شبکه فاضلاب و ارتقای زیرساخت‌های بهداشتی و زیست‌محیطی را از دیگر اولویت‌های استان برشمرد و افزود: طرح‌های فاضلاب در شهرستان‌های مختلف در حال اجراست و تکمیل آنها به پیگیری مستمر و تأمین منابع مالی نیاز دارد.

استاندار مازندران همچنین از افزایش بیش از ۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق استان خبر داد و گفت: طرح‌های جدیدی برای افزایش ظرفیت تولید و کاهش ناترازی انرژی در حال پیگیری است.

وی درباره طرح‌های تأمین آب نیز افزود: اقدامات مرتبط با سد سجادرود در بابل آغاز شده و طرح‌های تأمین آب ساری و میاندورود نیز در حال پیگیری است. در غرب مازندران هم طرح‌های انتقال آب و توسعه زیرساخت‌ها با هدف پاسخگویی به نیاز‌های جمعیتی و تأمین پایدار آب دنبال می‌شود.

یونسی‌رستمی با تأکید بر نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی گفت: روند اجرای این طرح‌ها به‌صورت هفتگی رصد می‌شود و رفع موانع و تسریع در اجرا بر اساس شاخص‌های علمی، مستندات کارشناسی و ارزیابی دقیق صورت می‌گیرد. استفاده از ظرفیت دانشگاهیان و نیرو‌های متخصص نیز از الزامات مدیریت صحیح استان است.

وی توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد واحد‌های تولیدی را نیازمند رفع موانع زیرساختی، تأمین نیاز‌های اساسی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاران دانست.

استاندار مازندران با اشاره به افزایش تقاضا برای خدمات عمومی در دوران جنگ و میزبانی استان از شمار زیادی از مسافران گفت: تأمین آب، سوخت، نان و سایر کالا‌های اساسی در شرایط ویژه، به آمادگی دستگاه‌ها و هماهنگی مجموعه‌های اجرایی نیاز داشت که استان به‌خوبی از عهده آن برآمد.

یونسی‌رستمی ارتقای کیفیت آموزش‌وپرورش را از دیگر اولویت‌های استان برشمرد و افزود: بهبود نتایج تحصیلی و موفقیت دانش‌آموزان مازندرانی در کنکور سراسری به برنامه‌ریزی هدفمند، پیگیری مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت معلمان و مدیران توانمند نیاز دارد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت سنجش روشمند افکار عمومی گفت: ارزیابی دیدگاه‌های مردم و دریافت بازخورد‌های معتبر، زمینه شناسایی نقاط قوت و ضعف و اصلاح تصمیم‌های اجرایی را فراهم می‌کند. هدف از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای نیز بهبود کیفیت زندگی مردم و ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای نسل‌های آینده است.