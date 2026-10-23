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استاندار مازندران: بیش از ۸۰ درصد فرایند ساماندهی پسماند استان بهصورت مدرن انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مهدی یونسیرستمی در نشست با جمعی از فرماندهان دفاع مقدس که در سالن شهید رجایی استانداری مازندران برگزار شد، گفت: مدیریت استان بر پایه اعتقاد به جایگاه ولایت فقیه و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب استوار است و در انتخاب مدیران نیز تخصص، شایستگی، توانمندی و کارآمدی را ملاک قرار دادهایم.
وی با اشاره به رویکرد وفاق افزود: در مجموعه مدیریتی استان از نیروهای توانمند با دیدگاههای مختلف استفاده شده و معیار اصلی انتخاب مدیران، تبعیت از ولایت، تخصص، توانایی و پاسخگویی به مردم است.
استاندار مازندران با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی برای مقابله با حوادثی مانند سیل و آتشسوزی گفت: اداره استان در شرایط ویژه به تصمیمگیری بهموقع، آمادگی و برنامهریزی کارشناسی نیاز دارد.
یونسیرستمی درباره اقدامات حوزه پسماند اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، بیش از ۸۰ درصد فرایند ساماندهی پسماند استان بهصورت مدرن به سرانجام رسیده است. تولید گرانول از پسماند با قابلیت استفاده در بخش کشاورزی و باغداری نیز در دستور کار قرار دارد.
وی توسعه شبکه فاضلاب و ارتقای زیرساختهای بهداشتی و زیستمحیطی را از دیگر اولویتهای استان برشمرد و افزود: طرحهای فاضلاب در شهرستانهای مختلف در حال اجراست و تکمیل آنها به پیگیری مستمر و تأمین منابع مالی نیاز دارد.
استاندار مازندران همچنین از افزایش بیش از ۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق استان خبر داد و گفت: طرحهای جدیدی برای افزایش ظرفیت تولید و کاهش ناترازی انرژی در حال پیگیری است.
وی درباره طرحهای تأمین آب نیز افزود: اقدامات مرتبط با سد سجادرود در بابل آغاز شده و طرحهای تأمین آب ساری و میاندورود نیز در حال پیگیری است. در غرب مازندران هم طرحهای انتقال آب و توسعه زیرساختها با هدف پاسخگویی به نیازهای جمعیتی و تأمین پایدار آب دنبال میشود.
یونسیرستمی با تأکید بر نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی گفت: روند اجرای این طرحها بهصورت هفتگی رصد میشود و رفع موانع و تسریع در اجرا بر اساس شاخصهای علمی، مستندات کارشناسی و ارزیابی دقیق صورت میگیرد. استفاده از ظرفیت دانشگاهیان و نیروهای متخصص نیز از الزامات مدیریت صحیح استان است.
وی توسعه سرمایهگذاری و ایجاد واحدهای تولیدی را نیازمند رفع موانع زیرساختی، تأمین نیازهای اساسی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت سرمایهگذاران دانست.
استاندار مازندران با اشاره به افزایش تقاضا برای خدمات عمومی در دوران جنگ و میزبانی استان از شمار زیادی از مسافران گفت: تأمین آب، سوخت، نان و سایر کالاهای اساسی در شرایط ویژه، به آمادگی دستگاهها و هماهنگی مجموعههای اجرایی نیاز داشت که استان بهخوبی از عهده آن برآمد.
یونسیرستمی ارتقای کیفیت آموزشوپرورش را از دیگر اولویتهای استان برشمرد و افزود: بهبود نتایج تحصیلی و موفقیت دانشآموزان مازندرانی در کنکور سراسری به برنامهریزی هدفمند، پیگیری مستمر و بهرهگیری از ظرفیت معلمان و مدیران توانمند نیاز دارد.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت سنجش روشمند افکار عمومی گفت: ارزیابی دیدگاههای مردم و دریافت بازخوردهای معتبر، زمینه شناسایی نقاط قوت و ضعف و اصلاح تصمیمهای اجرایی را فراهم میکند. هدف از اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای نیز بهبود کیفیت زندگی مردم و ایجاد زیرساختهای پایدار برای نسلهای آینده است.