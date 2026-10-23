سرپرست معاونت توسعه و برنامه‌ریزی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از برگزاری مزایده دو بسته سرمایه‌گذاری اکتشافی در خراسان جنوبی از هفته آینده خبر داد و گفت: این دو بسته در مجموع ۱۰ پروانه اکتشافی را شامل می‌شوند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم شیما معافی با اشاره به برنامه‌های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) برای گسترش فعالیت‌های اکتشافی گفت: طراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری با هدف تسهیل حضور بخش خصوصی و فراهم کردن فرصت‌های تازه برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن انجام می‌شود.

وی افزود: در نخستین مرحله، دو بسته سرمایه‌گذاری اکتشافی در استان خراسان جنوبی از طریق مزایده عرضه خواهد شد که هر بسته پنج پروانه اکتشافی را در بر می‌گیرد.

سرپرست معاونت توسعه و برنامه‌ریزی ایمپاسکو ادامه داد: بسته‌های سرمایه‌گذاری مربوط به استان‌های ایلام، قم و اصفهان نیز پس از اجرای این مرحله و در ادامه برنامه عرضه خواهند شد.