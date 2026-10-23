به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، محسن حق‌شناس گفت: به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انس هرچه بیشتر نسل نوجوان و دانش‌آموز با آرمان‌ها و سبک زندگی شهدای گرانقدر، مسابقه بزرگ ملی کتابخوانی ویژه تمامی پایه‌های تحصیلی در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: این مسابقه از امروز یکم آبان به‌صورت رسمی کار خود را آغاز می‌کند. در انتهای منبع مطالعاتی این مسابقه، ۵ سوال طراحی شده است که دانش‌آموزان پس از مطالعه، باید پاسخ‌های صحیح را به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۴۰۸۰۱۰۰۱۰۵ ارسال کنند.

دبیر نمایندگی بنیاد بین‌المللی غدیر استان گفت: شرکت‌کنندگان در این رویداد فرهنگی علاوه بر بهره‌مندی از محتوای غنی، از جوایز ویژه و ارزنده نیز بهره‌مند خواهند شد.

جزئیات بیشتر پیرامون منابع مسابقه و نحوه شرکت در آن، در کانال رسمی نمایندگی بنیاد بین‌المللی غدیر استان قزوین اطلاع‌رسانی می‌شود.