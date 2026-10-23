آغاز مسابقه ملی کتابخوانی «زندگینامه شهدا» در استان قزوین
دبیر نمایندگی بنیاد بینالمللی غدیر استان قزوین از آغاز شرکت در مسابقه ملی کتابخوانی با محوریت زندگینامه شهدا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، محسن حقشناس گفت: به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انس هرچه بیشتر نسل نوجوان و دانشآموز با آرمانها و سبک زندگی شهدای گرانقدر، مسابقه بزرگ ملی کتابخوانی ویژه تمامی پایههای تحصیلی در سراسر کشور برگزار میشود.
وی افزود: این مسابقه از امروز یکم آبان بهصورت رسمی کار خود را آغاز میکند. در انتهای منبع مطالعاتی این مسابقه، ۵ سوال طراحی شده است که دانشآموزان پس از مطالعه، باید پاسخهای صحیح را به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۴۰۸۰۱۰۰۱۰۵ ارسال کنند.
دبیر نمایندگی بنیاد بینالمللی غدیر استان گفت: شرکتکنندگان در این رویداد فرهنگی علاوه بر بهرهمندی از محتوای غنی، از جوایز ویژه و ارزنده نیز بهرهمند خواهند شد.
جزئیات بیشتر پیرامون منابع مسابقه و نحوه شرکت در آن، در کانال رسمی نمایندگی بنیاد بینالمللی غدیر استان قزوین اطلاعرسانی میشود.