شهید محمدِ ایراندخت، متولد سال ۱۳۴۱ در لباس بسیجی ، عازمِ جبهه شد و خردادماه ۱۳۶۱ در عملیاتِ بیت المقدس به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، ‌اینجا روستای اسلام آباد است خطه‌ای در دل دشت سرسبز سمنگان، اما تاریخ این دیار به نام مردانی گره خورده که امنیت و آرامش امروزمان را مرهون غیرتشان هستیم جوانانی از جنس همین خاه که وقتی دین و میهن صدایشان زد راهی جبهه‌های حق علیه باطل شدند

شهید محمد ایراندخت متولد نهم فروردین ماه سال هزار و سیصد و چهل و یک جوانی از همین کوچه‌هایی است که دلی به وسعت آسمان داشت روزگار جوانیاش مصادف شد با آزمون بزرگ دفاع مقدس و از طریق بسیج کوله بار سفر بست تا ثابت کند برای دفاع از وطن فاصله‌ها معنایی ندارد .

مادری که صبرش درس بزرگی برای نسل‌های امروز است شهید محمد ایراندخ سنگر به سنگر جلو رفت تا اینکه در چهارم خردادماه سال یک هزار و سیصد و شصت و یک در جریان عملیات غرورآفرین بیت المقدس و در منطقه عملیاتی کرخه با آرزوی دیرینهاش یعنی شهادت رسید .

امروز روایتگر نسلی هستیم که معنی واقعی مرد میدان بودن را با نثار جانشان معنا کردند.