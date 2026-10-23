به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: در ادامه روند امدادرسانی به آسیب‌دیدگان سیلاب در شهرستان سلماس، نیرو‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر با حضور در مناطق سیل‌زده، اقلام زیستی مورد نیاز را میان خانواده‌های آسیب‌دیده توزیع کردند.

حمید محبوبی افزود: این اقدام با هدف تأمین نیاز‌های اولیه و کاهش بخشی از مشکلات خانواده‌های متأثر از سیلاب انجام شد و عملیات امدادرسانی و ارزیابی خسارات در مناطق آسیب‌دیده همچنان ادامه دارد.

عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد.