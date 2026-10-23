دویست و سی و ششمین شب حضور مردمی در خیابان‌های ایلام، در حالی برگزار شد که تهدید‌های ترامپ، اراده ملت ایران را بیش از پیش مستحکم‌تر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در این هشت ماه، هیچ خللی در اراده مردم ایران ایجاد نشد و هر شب با عزمی راسخ‌تر و گامی استوارتر در خیابان‌ها حاضر شدند و حماسه آفریدند.

دشمن آمریکایی و ترامپ رسوا، هرچه بیشتر ملت ایران را تهدید می‌کند، بیشتر مایه استهزا و تمسخر خود را فراهم می‌سازد؛ این واقعیتی است که این شب‌ها در خیابان‌های ایلام به نمایش گذاشته می‌شود.