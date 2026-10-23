فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از مهر و موم یک کارگاه غیر بهداشتی تولید روغن خوراکی و کشف ۱۲ هزار لیتر روغن غیر بهداشتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ علی سبحانی گفت: ماموران کلانتری ۱۳ فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر در پی کسب اطلاع از فعالیت یک کارگاه غیر مجاز و غیر بهداشتی تولید روغن خوراکی در یکی از محلات حوزه این کلانتری بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران به همراه کارشناسان شبکه بهداشت شهرستان از محل بازدید کردند که در نهایت مشخص شد افراد متخلف پس از جمع آوری روغن‌های سوخته از فست فودی‌ها آن‌ها را در وضعیت بسیار نامناسب و غیر بهداشتی فناوری کرده و به صورت حرفه‌ای بسته بندی و دوباره به چرخه بازار عرضه می‌کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر با اشاره به کشف ۱۲ هزار لیتر روغن خوراکی غیر بهداشتی در بازرسی از این کارگاه گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و کارگاه با همکاری شبکه بهداشت و برابر دستور مرجع قضائی پلمب شد.