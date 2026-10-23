حسینعلی امیری استاندار فارس، در همایش ۱۵۰۰ نفری باشگاه‌های بسکتبال استان در شیراز، با اشاره به شهادت جمعی از ورزشکاران در حادثه لامرد، خانواده‌های این شهدا را قهرمانان صبر و ایثار دانست.

خانواده‌های شهدای ورزشکار لامرد، قهرمانان صبر و مقاومت

خانواده‌های شهدای ورزشکار لامرد، قهرمانان صبر و مقاومت





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حسینعلی امیری با بیان اینکه حادثه لامرد پیوندی میان فرهنگ قهرمانی و فرهنگ ایثارگری ایجاد کرد، گفت: ورزشکارانی که در این حادثه به شهادت رسیدند، با مظلومیت خود پیام مقاومت و ایستادگی را به جهانیان منتقل کردند.

وی با اشاره به صبوری خانواده‌های شهدای لامرد افزود: قهرمانی تنها به پیروزی در میدان ورزش محدود نمی‌شود؛ بلکه والدین شهدایی که در برابر آزمایش بزرگ الهی، یعنی از دست دادن فرزندانشان، صبوری می‌کنند نیز قهرمانان واقعی هستند.

استاندار فارس با قدردانی از دست‌اندرکاران توسعه بسکتبال استان، ورزش را فراتر از فعالیت جسمانی دانست و گفت: ورزش در تقویت روحیه، پرورش ذهن، افزایش قدرت تصمیم‌گیری در لحظه و تقویت تعاملات اجتماعی نقش مؤثری دارد.

امیری با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به ورزش و نشاط در زندگی روزمره، به‌ویژه برای نوجوانان و جوانان، افزود: با توجه به شرایط زندگی امروزی، ورزش باید به یکی از برنامه‌های ثابت زندگی افراد تبدیل شود.

وی همچنین با اشاره به پیشینه ورزش در ایران، بر ضرورت شناخت ابعاد تربیتی، فرهنگی و اجتماعی رشته‌های ورزشی تأکید کرد.