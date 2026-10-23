طبق گزارش گاردین، دولت انگلیس در طرح «آماده باشید» از شهروندان خواست حداقل برای ۷۲ ساعت آب (روزی ۳ لیتر برای هر نفر) و مواد غذایی ذخیره کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ طبق گزارش گاردین، دولت بریتانیا در طرح «آماده باشید» از شهروندان خواست حداقل برای ۷۲ ساعت آب (روزی ۳ لیتر برای هر نفر) و مواد غذایی ذخیره کنند. نگهداری پتو، پول نقد، کمک‌های اولیه، چراغ‌قوه و رادیو شارژی نیز توصیه شده است.

این تصمیم برای مقابله با بحران‌های اقلیمی، حملات سایبری و احتمال اختلال در زیرساخت‌ها، سامانه‌های پرداخت و زنجیره تأمین توسط کشور‌هایی همچون روسیه اتخاذ شده است.