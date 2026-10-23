۱۷ هزار و ۷۰۰ کودک در کانون‌های غنچه‌های هلال چهارمحال و بختیاری فرهنگ نوع‌دوستی، مهارت‌های زندگی، ارتقای آگاهی‌های ایمنی و تقویت نشاط را آموزش دیدند.

آموزش مهارت‌های زندگی به حدود ۱۸ هزار کودک در چهارمحال و بختیاری

آموزش مهارت‌های زندگی به حدود ۱۸ هزار کودک در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گفت: این برنامه‌ها با محوریت شعار «رویای پاک کودکی» همزمان با هفته ملی کودک در سطح استان اجرا شد.

طاهری اجرای برنامه «رویای پاک کودکی»، فعالیت تیم‌های تخصصی سحر، برپایی ایستگاه‌های «فضای دوستدار کودک»، آموزش مفاهیم اولیه امداد و کمک‌های اولیه در قالب برنامه «امدادگر کوچولو»، بازی‌های گروهی و خلاقانه و برگزاری برنامه‌های روز ملی بازی از جمله فعالیت‌های این هفته بود.

به گفته وی گسترش آموزش‌های بشردوستانه، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و آشنایی نسل آینده با فرهنگ داوطلبی از اهداف این برنامه‌ها بود.