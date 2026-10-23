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هفتمین جشنواره بلوط در روستای سرسختی علیا شهرستان شازند در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هفتمین جشنواره بلوط در روستای سرسختی علیا با هدف پاسداشت طبیعت زاگرس، معرفی ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی منطقه و ترویج فرهنگ حفاظت از جنگلهای بلوط در حال برگزاری است.
در این مراسم، معاون امور جنگل، رئیس جنگلهای خارج از شمال، مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی حضور دارند.