به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هفتمین جشنواره بلوط در روستای سرسختی علیا با هدف پاسداشت طبیعت زاگرس، معرفی ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی منطقه و ترویج فرهنگ حفاظت از جنگل‌های بلوط در حال برگزاری است.

در این مراسم، معاون امور جنگل، رئیس جنگل‌های خارج از شمال، مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی حضور دارند.