هفته دوم دور گروهی فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ کنفرانس اروپا با برتری تیم های موناکو، ترابزون و آژاکس مقابل حریفان برگزار شد.

هفته ۲ فوتبال لیگ کنفرانس اروپا / پیروزی موناکو، ترابزون و آژاکس

هفته ۲ فوتبال لیگ کنفرانس اروپا / پیروزی موناکو، ترابزون و آژاکس

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دور ۳۶ تیم حضور دارند که در پایان این دور ۸ تیم به دور یک هشتم نهایی صعود می‌کنند و تیم‌های نهم تا بیست و چهارم به دور پلی آف می‌روند. هر تیم در دور گروهی با قرعه صورت گرفته ۴ بازی در خانه و ۴ بازی در خارج از خانه برگزار می‌کند.



نتایج مسابقات به این شرح است:

غیرت قزاقستان ۱ - ۵ پاناتینایکوس یونان

ایبریا گرجستان ۱ - ۱ میالبی سوئد

نورشیلان دانمارک ۲ - ۲ زسکا صوفیه بلغارستان

ستاره سرخ بلگراد صربستان ۲ - ۲ اف ث کپنهاگن دانمارک

یابلونچ چک ۰ - ۰ برایتون انگلیس

کونو ژالگیریس لیتوانی ۱ - ۴ بران نروژ

ختافه اسپانیا ۲ - ۵ لوگانو سوئیس

اینترکلوب دِاسکالدس آندورا ۱ - ۳ اونیورسیتاتیا کرایووا رومانی

پافوس قبرس ۱ - ۱ ریگا لتونی

- هدایت تیم پافوس را ریکاردو ساپینتو مربی پرتغالی و سابق استقلال تهران بر عهده دارد.

ترابزون اسپور ترکیه ۲ - ۰ هارتس اسکاتلند

- محمد صلاح مهاجم مطرح و کهنه کار مصری در دقیقه ۳۲ - پنالتی، زننده گل اول تیم ترابزون اسپور بود.

آژاکس هلند ۲ - ۰ آتالانتا ایتالیا

آرهوس دانمارک ۱ - ۱ ایگناتیا آلبانی

موناکو فرانسه ۳ - ۰ فرایبورگ آلمان (گل‌ها: پاریس برونر در دقیقه ۲ + ۴۵، لمین کامارا ۸۳ و آنسو فاتی ۲ + ۹۰)

میدتیلان دانمارک ۰ - ۱ سن ترویدن بلژیک

اف ث تون سوئیس ۰ - ۱ هایدوک اشپلیت کرواسی

بوراک بانیا لوکا بوسنی و هرزگوین ۲ - ۰ کوپس فنلاند

لینکلن رد جبل الطارق ۱ - ۴ توئنته هلند

اسپورتینگ براگا پرتغال ۲ - ۰ خنت بلژیک

در جدول تیم‌های ۶ امتیازی پاناتینایکوس یونان، لوگانو سوئیس، بران نروژ، ترابزون اسپور ترکیه و توئنته هلند اول تا پنجم هستند.