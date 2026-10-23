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هفته دوم دور گروهی فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ کنفرانس اروپا با برتری تیم های موناکو، ترابزون و آژاکس مقابل حریفان برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دور ۳۶ تیم حضور دارند که در پایان این دور ۸ تیم به دور یک هشتم نهایی صعود میکنند و تیمهای نهم تا بیست و چهارم به دور پلی آف میروند. هر تیم در دور گروهی با قرعه صورت گرفته ۴ بازی در خانه و ۴ بازی در خارج از خانه برگزار میکند.
نتایج مسابقات به این شرح است:
غیرت قزاقستان ۱ - ۵ پاناتینایکوس یونان
ایبریا گرجستان ۱ - ۱ میالبی سوئد
نورشیلان دانمارک ۲ - ۲ زسکا صوفیه بلغارستان
ستاره سرخ بلگراد صربستان ۲ - ۲ اف ث کپنهاگن دانمارک
یابلونچ چک ۰ - ۰ برایتون انگلیس
کونو ژالگیریس لیتوانی ۱ - ۴ بران نروژ
ختافه اسپانیا ۲ - ۵ لوگانو سوئیس
اینترکلوب دِاسکالدس آندورا ۱ - ۳ اونیورسیتاتیا کرایووا رومانی
پافوس قبرس ۱ - ۱ ریگا لتونی
- هدایت تیم پافوس را ریکاردو ساپینتو مربی پرتغالی و سابق استقلال تهران بر عهده دارد.
ترابزون اسپور ترکیه ۲ - ۰ هارتس اسکاتلند
- محمد صلاح مهاجم مطرح و کهنه کار مصری در دقیقه ۳۲ - پنالتی، زننده گل اول تیم ترابزون اسپور بود.
آژاکس هلند ۲ - ۰ آتالانتا ایتالیا
آرهوس دانمارک ۱ - ۱ ایگناتیا آلبانی
موناکو فرانسه ۳ - ۰ فرایبورگ آلمان (گلها: پاریس برونر در دقیقه ۲ + ۴۵، لمین کامارا ۸۳ و آنسو فاتی ۲ + ۹۰)
میدتیلان دانمارک ۰ - ۱ سن ترویدن بلژیک
اف ث تون سوئیس ۰ - ۱ هایدوک اشپلیت کرواسی
بوراک بانیا لوکا بوسنی و هرزگوین ۲ - ۰ کوپس فنلاند
لینکلن رد جبل الطارق ۱ - ۴ توئنته هلند
اسپورتینگ براگا پرتغال ۲ - ۰ خنت بلژیک
در جدول تیمهای ۶ امتیازی پاناتینایکوس یونان، لوگانو سوئیس، بران نروژ، ترابزون اسپور ترکیه و توئنته هلند اول تا پنجم هستند.