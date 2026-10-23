به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، این جشنواره بازی‌های بومی- محلی شامل هفت سنگ، طناب کشی، موسیقی محلی و بازی‌های برای ترویج بازی‌های روستایی و عشایر و احیا دوباره بازی‌های بومی- محلی برگزار شد.

در این جشنواره از بازیهای طناب کشی، چوب کشی،پرتاب توپ داخل سبد، هفت سنگ‌مهارتی برگزار می شود تا این بازی‌ها به فراموشی سپرده دوباره برای نسل‌ جدید ترویج واحیا شود.

جاویدان بخشدار دهبکری بم گفت: در این جشنواره بیش از ۲۰ عرفه محصولات روستایی و عشایری عرضه شد.