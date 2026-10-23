اردوی جهادی درمانی با حضور ۱۵۰ جهادگر و مشارکت ۷۰ پزشک عمومی و متخصص، از جمله دندان پزشکان، در منطقه مسکن مهر فولادشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علی فتحیان، جانشین فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان، با اشاره به برگزاری این اردوی جهادی گفت: ۷۰ پزشک عمومی و متخصص و دندانپزشک در کنار دیگر جهادگران، خدمات درمانی رایگان به ساکنان این منطقه ارائه کردند.

وی افزود: در این اردو، علاوه بر خدمات پزشکی و دندانپزشکی، خدمات جانبی از جمله مشاوره و پیرایش نیز به مردم ارائه شد.

اردو‌های جهادی با هدف خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار، زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات درمانی و عمومی را فراهم می‌کنند و در کنار کاهش بخشی از مشکلات اقشار محروم، با ترویج فرهنگ ایثار و همدلی، گامی در جهت محرومیت‌زدایی و تقویت امید در جامعه به شمار می‌روند.