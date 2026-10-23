به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی با حضور در مناطق سیل زده سلماس از نزدیک در جریان عملیات امدادرسانی به متاثرین از سیلاب قرار گرفت.

حمید محبوبی افزود :امدادرسانی به متاثرین از سیلاب در سلماس تا بازگشت شرایط به حالت عادی ادامه خواهد داشت.

از نخستین لحظات وقوع سیلاب، نیرو‌های عملیاتی و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر با تمام توان در مناطق متاثر از حادثه حضور پیدا کرده‌اند و روند امدادرسانی به هم‌وطنان آسیب‌دیده را دنبال می‌کنند.