فرماندار سلماس گفت: جاری شدن سیلاب در ۴ روستای این شهرستان علاوه بر جان‌باختن سه نفر، به ۱۲۰ واحد مسکونی خسارت وارد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار سلماس گفت: بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در ۴ روستای شهرستان سلماس، علاوه بر جان‌باختن سه نفر، به ۱۲۰ واحد مسکونی خسارت وارد کرد.

محمد فتحی با اعلام این خبر گفت: در پی بارش سنگین باران و وقوع سیلاب، روستا‌های کانیان، شوریک، مافی‌کند و شکریازی دچار خسارت شدند.

او افزود: امداد رسانی به سیل زدگان و بررسی های تکمیلی برای ارزیابی دقیق میزان خسارتها ادامه دارد.