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هفدهمین دوره مسابقات فوتسال پیشکسوتان وزارت نیرو از امروز به میزبانی آبفای استان اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این دوره از مسابقات با حضور ۲۴ تیم از هیئتهای ورزشی صنعت آب و برق سراسر کشور در دو مجموعه ورزشی باران شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان و سالن ورزشی شرکت آب منطقهای برگزار میشود و تیمهای شرکتکننده به مدت یکهفته با یکدیگر به رقابت میپردازند.
هفدهمین دوره مسابقات فوتسال پیشکسوتان وزارت نیرو با هدف توسعه فعالیتهای ورزشی، تقویت روحیه نشاط و تندرستی و گسترش تعامل و همدلی میان پیشکسوتان صنعت آب و برق کشور به میزبانی آبفای استان اصفهان برگزار میشود.