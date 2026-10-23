به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این دوره از مسابقات با حضور ۲۴ تیم از هیئت‌های ورزشی صنعت آب و برق سراسر کشور در دو مجموعه ورزشی باران شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان و سالن ورزشی شرکت آب منطقه‌ای برگزار می‌شود و تیم‌های شرکت‌کننده به مدت یک‌هفته با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

‌ هفدهمین دوره مسابقات فوتسال پیشکسوتان وزارت نیرو با هدف توسعه فعالیت‌های ورزشی، تقویت روحیه نشاط و تندرستی و گسترش تعامل و همدلی میان پیشکسوتان صنعت آب و برق کشور به میزبانی آبفای استان اصفهان برگزار می‌شود.