رسانه‌های رژیم صهیونیستی، اعلام کردند: از مجموع شش مجروح، اعلام شد که دو نظامی ارتش صهیونی، در پی عملیات تیراندازی در الخلیل کشته شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کانال خبری عکا، در خبر فوری گزارش داد: رادیو ارتش اسرائیل، زخمی شدن پنج نفر از نظامیان این رژیم در تیراندازی نزدیک الخلیل در کرانه باختری اشغالی را تایید و اعلام کرد حال دو نفر از زخمی‌ها وخیم است.

شبکه تلویزیونی الجزیره، در خبر فوری گزارش داد: اورژانس اسرائیل اعلام کرد شمار مجروحان در تیراندازی در الخلیل به شش نفر افزایش یافت.

رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند : درگیری بین نظامیان ارتش اشغالگر و عاملان عملیات الخلیل، بیش از ۲۰ دقیقه ادامه داشت که کار انتقال مجروحان را به تعویق انداخت.

در این عملیات شهادت طلبانه که دو تن از عاملان آن شهید شدند، ۶ صهیونیست نیز زخمی شدند که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است.

همچنین ، رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند: از مجموع شش مجروح، اعلام شد که دو نظامی ارتش اسرائیل در پی عملیات تیراندازی در الخلیل کشته شدند.

نتانیاهو پس از عملیات تیراندازی در الخلیل، نشست فوری امنیتی برگزار کرد؛ و خبر دیگر اینکه رادیو ارتش رژیم اشغالگر اعلام کرد همه زخمی‌ها در این عملیات از نظامیان بودند.

شبکه تلویزیونی الجزیره، در خبر فوری گزارش داد: پایگاه اسرائیلی والاه نوشت: تحقیقات اولیه نشان می‌دهد عاملان عملیات الخلیل برای نظامیان اسرائیلی کمین کرده بودند و پس از نزدیک‌شدن نظامیان به آنها تیراندازی کردند.

رادیو ارتش اسرائیل هم اعلام کرد دو عامل تیراندازی از ساکنان شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری هستند.

همچنین ، رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند: بنیامین نتانیاهو پس از تیراندازی در الخلیل در جنوب کرانه باختری، از حزب خود خواست فعالیت‌های انتخاباتی را لغو کند.