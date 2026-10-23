دکتر پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، در پیامی به مناسبت روز برنامه‌ریزی، ضمن قدردانی از تلاش‌های همکاران مرکز راهبردی طرح، برنامه و بودجه، بر نقش محوری این مرکز در تحقق سند تحول و ترسیم آینده رسانه ملی تأکید کرد.

رئیس رسانه ملی: مرکز طرح، برنامه و بودجه، امید و قلب تپنده خردورزی سازمان

رئیس رسانه ملی: مرکز طرح، برنامه و بودجه، امید و قلب تپنده خردورزی سازمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این پیام در دومین رویداد سراسری «هم‌آفرینی تحول رسانه ملی» به میزبانی مرکز صداوسیمای قزوین، توسط دکتر شاهید مظفری، رئیس مرکز طرح، برنامه و بودجه سازمان، قرائت و به حاضران در این نشست ابلاغ شد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

باسمه تعالی

فرارسیدن «روز برنامه‌ریزی»، مجالی مغتنم برای بازخوانی نقش عقلانیت راهبردی و تدبیر پیش‌دستانه در حیات سازمانی است که امروز در کانون پیچیده‌ترین مواجهات تمدنی، رسانه‌ای و شناختی تاریخ معاصر ایستاده است.

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در حالی گام‌های استوار تحقق سند تحول خود را در دو مدار بنیادین «هویت‌محوری» و «عدالت‌گستری» پی می‌گیرد که کشور و رسانه ملی، عبور پیروزمندانه از تجارب سخت و سرنوشت‌ساز نبرد‌های تحمیلی متأخر، از چکاچک ترکیبی نبرد دوم تا هجمه شناختی، فناورانه و همه‌جانبه جنگ سوم را با سرافرازی تجربه کرده‌اند و همچنان در تقابل تاریخی حق و باطل حضوری زنده و پویا دارد.

این آوردگاه‌های پرمخاطره، ضرورت بازآرایی صفوف، بازطراحی فرایند‌های مدیریت رسانه و گذار از الگو‌های رایج پیشبرد امور را به ضرورتی حیاتی و تخطی‌ناپذیر بدل ساخته است.

در این منظومه نوین، «مرکز طرح، برنامه و بودجه صداوسیما» فراتر از پیشخوانی برای محاسبات اداری و تخصیص منابع، کانون هندسه‌سازی رسانه مقاومت، امید و قلب تپنده خردورزی سازمان در مواجهه با عدم‌قطعیت‌های برآمده از اقتضائات برهه کنونی و ویژگی‌های فناورانه است.

هنر این بخش در طراحی نقشه راه، پیوند زدن بصیرت دینی و انقلابی با عقلانیت مدرن آماری و ترجمان اولویت‌های کلان مقاومت فرهنگی به طرح‌ها و اعتبارات اثربخش، تضمین‌کننده بالندگی رسانه در این پیچ تاریخی است.

امروز افق پیش روی رسانه ملی بیش از هر زمان دیگر نیازمند هوشمندی در مدیریت فرصت‌ها و چابک‌سازی زیرساخت‌های تصمیم‌گیری است.

ازاین‌رو، انتظار می‌رود با اتکا بر تجارب ارزنده‌ای که از امتحانات سترگ اخیر به دست آمده و با التزام به انضباط بودجه‌ای، اولویت‌سنجی دقیق مأموریت‌ها، مدیریت دانش و هم‌افزایی فکری میان صف و ستاد، از امتداد تحول تا رسیدن به قله‌های مرجعیت و اثربخشی پایدار مراقبت شود.

با گرامیداشت تلاش‌های مؤمنانه و شبانه‌روزی یکایک دوستان گرامی در این نهاد راهبردی، توفیق و سربلندی روزافزون همه همکاران ارجمندم در مرکز طرح، برنامه و بودجه رسانه ملی را در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر (ارواحنافداه) و تحت هدایت حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

پیمان جبلی

رئیس سازمان صداوسیما ۱۴۰۵/۷/۳۰