یادواره سرلشکر شهید مهدی ربانی و شهدای اقتدار عاشق‌آباد اصفهان، دیشب با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان، فرماندهان، پیشکسوتان دفاع مقدس و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مراسم که در ورزشگاه کوثر عاشق‌آباد اصفهان برگزار شد، با اجرای برنامه‌های فرهنگی و حماسی از جمله روایت گری، اجرای گروه سرود بین‌المللی، پرچم‌گردانی و قرائت صلوات خاصه حضرت امام رضا (ع) همراه بود.

استاندار اصفهان هم در این آئین ، با گرامیداشت یاد و خاطره اسطوره‌های مقاومت، ایثار و شهادت و تجلیل از جایگاه کم‌نظیر شهدای خطه مکتبی عاشق‌آباد در تمامی عرصه‌های دفاع از میهن اسلامی، گفت: استان اصفهان در دوران دفاع مقدس با تقدیم بیشترین میزان شهدا، درخشان‌ترین و بی‌بدیل‌ترین کارنامه را در تاریخ فداکاری ملت ایران به ثبت رساند.

وی افزود: این پیشتازی و ایثارگری در حوادث و جنگ‌های مختلف از جمله جنگ رمضان، جنگ ۱۲ روزه و عرصه‌های دفاع از امنیت و اقتدار کشور نیز با حضور پررنگ، جانفشانی و هوشمندی رزمندگان تداوم یافته است.

استاندار اصفهان با اشاره به ابعاد شخصیتی برجسته، اخلاص بی‌نظیر و مدیریت راهبردی سردار رشید اسلام، شهید سرلشگر مهدی ربانی گفت: شهید ربانی و شهدای گمنامی که هیچ‌گاه به دنبال نام و نشان نبودند، با تمام وجود از اسلام، قرآن و ایران دفاع کردند و امروز وظیفه خطیری بر دوش مسئولان، متولیان فرهنگی و نسل جوان قرار دارد تا با زنده نگه داشتن یاد و خاطره این اسطوره‌ها و تبیین سبک زندگی، منش و اندیشه پاک آنان، نسل جدید، نخبگان و آینده‌سازان کشور را با ریشه‌های اصیل ایثار آشنا سازند و نگذارند فضای معنوی و پربرکت شهدا در غبار روزمرگی‌ها به فراموشی سپرده شود.

مهدی ربانی سرتیپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که از سال ۱۳۹۵ تا زمان شهادت به‌عنوان معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح فعالیت می‌کرد.

وی فعالیت نظامی را در خلال جنگ ایران و عراق در سپاه پاسداران آغاز کرد. ربانی از اواسط دهه ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۰ فرمانده قرارگاه نجف اشرف بود، از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ به‌عنوان فرمانده قرارگاه ثامن الائمه فعالیت می‌کرد و با حفظ سمت فرمانده لشکر ۵ نصر، همچنین ارشد سپاه پاسداران در استان خراسان بود.

وی در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به‌عنوان جانشین قرارگاه ثارالله فعالیت می‌کرد، از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ معاونت عملیات سپاه پاسداران را برعهده داشت و از شهریورماه ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۴۰۴ معاون عملیات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود. شهید ربانی، زاده 1339 در شهر اصفهان و از محله خوراسگان است.

مردی که سال‌های زیادی را در قامت یک نظامی پای‌کار نظام ایستاد و با هفتاد درصد جانبازی به‌جامانده از هشت سال دفاع مقدس، شهادت را در تهران، قلب ایران از آن خود کرد.