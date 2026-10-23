در ششمین دوره مسابقات شنای آقایان و سومین دوره شنای بانوان ایمیدرو و شرکت‌های تابعه، یادواره شهدای جنگ تحمیلی سوم، ۱۷۰ ورزشکار با هم رقابت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کارگروه ورزش ایمیدرو با قدردانی از میزبانی مجتمع فولاد خراسان اظهار کرد: این مسابقات در چارچوب سیاست‌ها و دستور‌های مسئولان مربوطه و با هدف توسعه ورزش در میان کارکنان و کارگران بخش معدن و صنایع معدنی کشور برگزار شده است.

حیدر ضیغمی با اشاره به برگزاری مسابقات در ۱۷ رشته ورزشی در بخش بانوان و آقایان افزود: در این مسابقات ۱۷۰ ورزشکار با هم رقابت کردند که مشارکت شرکت‌ها و مجتمع‌های تولیدی در این رویداد، فرصتی ارزشمند برای تقویت ارتباطات، افزایش نشاط و شادابی و ایجاد هم‌افزایی میان مجموعه‌های مختلف خانواده بزرگ معدن و صنایع معدنی کشور فراهم کرد.

ضیغمی بیان کرد: در پایان این رقابت‌ها، تیم مجتمع فولاد مبارکه اصفهان مقام نخست را کسب کرد، تیم مجتمع فولاد خراسان در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم فولاد خوزستان نیز به مقام سوم دست یافت.

رئیس کارگروه ورزش ایمیدرو، شناسایی استعداد‌های ورزشی و فراهم‌کردن مسیر حضور ورزشکاران برتر در تیم ملی کارگری را از دستاورد‌های مهم این رقابت‌ها دانست و گفت: برترین‌های این مسابقات به تیم ملی شنای کارگری راه پیدا می‌کنند.