در پنجمین روز بازی‌های پارا آسیایی ناگویای ژاپن، مهدی اولاد از فارس در رشته دوو میدانی در بخش پرتاب دیسک موفق به کسب نشان طلا برای کاروان ایران شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،بامداد امروز در پنجمین روز بازی‌های پارا آسیایی ناگویای ژاپن، مهدی اولاد از فارس در رشته دوو میدانی در بخش پرتاب دیسک کلاس F۱۱ در مسابقه فینال با پرتاب ۴۰ متر و ۶۵ صدم متر موفق به کسب نشان طلا برای کاروان ایران شد .

فاطمه امیرزادگان دیگر دونده استان فارسی تیم ملی بامداد امروز در بخش پرش طول زنان کلاس T۱۲ در دیدار پایانی با ثبت ۵ متر و ۱۳ صدم متر نشان برنز را بر گردن آویخت.

در ادامه این رقابت‌ها، در رشته دوچرخه سواری استقامت جاده، محمد دلیر از فارس به همراه رضا رشنو نتوانستند مسابقه خود را به پایان برسانند و از کسب مدال بازماندند.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران هم که از رضا نیک سیرت بازیکن استان فارس بهره می‌برد در دیدار پایانی ساعت ۱۳ امروز به مصاف ژاپن میزبان می‌رود.

تیم ملی فوتبال نابینایان ایران که در ترکیب خود علیرضا بخت، احمدرضا شاحسینی، رضا صدری و مرتضی کریمی از استان فارس را در اختیار دارد صبح امروز در دیدار رده بندی به مصاف تایلند رفت و با پیروزی دو بر یک مقابل این تیم به نشان برنز بازی‌های پارا آسیایی ناگویا دست یافت.