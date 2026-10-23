دویست و سی و ششمین شب اجتماع مردمی خراسان شمالی در خیابان ها و میادین با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، ‌دویست و سی و ششمین شب اجتماع مردمی خراسان شمالی در خیابان ها و میادین برگزار شد؛ حضوری شبانه که با اهتزاز پرچم ایران و شعار‌های مردمی، جلوه‌ای از تداوم همبستگی و همراهی حاضران را به تصویر کشید.

خیابان ها و میدان های شهرهای مختلف خراسان شمالی در دویست و سی و ششمین شب حضور ، بار دیگر صحنه گردهمایی مردمی بود که با حضور در کنار یکدیگر، بر حمایت از رهبر انقلاب اسلامی و نیرو‌های مسلح و پاسداری از آرمان‌های ایران تأکید کردند.

دویست و سی و شش شب حضور خستگی‌ناپذیر مردم درق در خیابان