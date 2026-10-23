رئیس هیئت بسکتبال استان فارس از برگزاری مسابقات بسکتبال استان با حضور ۱۶۰ تیم در رده‌های سنی مختلف و در دو بخش بانوان و آقایان خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هیئت بسکتبال استان فارس از برگزاری مسابقات بسکتبال استان با حضور ۱۶۰ تیم در رده‌های سنی مختلف و در دو بخش بانوان و آقایان خبر داد.





فریدون رئیسی گفت: در مراسم اختتامیه این مسابقات از ۲۴ تیم برتر در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان پسر و نوجوانان، جوانان و بزرگسالان دختر تجلیل شدند.

وی افزود: همچنین از تیم‌های فیجیتال بسکتبال فارس و مینی‌بسکتبال استان که در مسابقات کالی‌کاپ به مقام سوم دست یافتند، خانواده‌های شهدا، پیشکسوتان بسکتبال و جمعی از مسئولان و حامیان این رشته ورزشی قدردانی شد.

رئیسی با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران و داوران فارس در عرصه بین‌المللی بیان کرد: مهسا کارگری، داور بین‌المللی بسکتبال استان، امسال قضاوت سه فینال مسابقات آسیایی را برعهده داشته و فاطمه زهرانعمتی نیز عنوان بهترین بازیکن آسیا را کسب کرده است.

رئیس هیئت بسکتبال فارس با اشاره به حضور نمایندگان استان در لیگ‌های کشوری گفت: در بخش آقایان، تیم نفت‌وگاز زاگرس جنوبی در لیگ برتر و تیم هیرو شیراز در لیگ حرفه‌ای حضور دارند و در بخش بانوان نیز تیم‌های نخل جهرم و کازرون در لیگ دسته یک کشور رقابت می‌کنند.

وی افزود: فارس در رده‌های پایه بسکتبال کشور از استان‌های پیشرو است و تیم‌های این استان همواره در کنار تهران و اصفهان از مدعیان اصلی کسب عناوین برتر مسابقات کشوری هستند.