به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی در پی بارش‌های شدید باران پاییزی و وقوع سیلاب در سلماس و ماکو، از اعلام وضعیت آماده‌باش کامل تمامی شعب هلال احمر در شهرستان‌های استان خبر داد.

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت: بارش‌های متوالی و شدید باران در ماکو و سلماس منجر به بروز پدیده‌های سیلابی و آب‌گرفتگی در چندین نقطه روستایی از این شهرستان‌ها شده است.

محبوبی ادامه داد: در روستای اولنلر ماکو تعداد ۷ خانه مسکونی به استعداد ۲۴ نفر متاثر از حادثه سیل بودند که با حضور نجاتگران هلال احمر این منازل از آب تخلیه و ایمن سازی شدند.

همچنین وقوع سیل در روستا‌های شوریک -سیلاب-کانیان-شکریازی-مافی کندی سلماس به ۱۷ منزل مسکونی به استعداد ۷۸ نفر خسارت وارد کرد که با حضور نجاتگران هلال احمر این منازل از سیلاب تخلیه و ایمن سازی شدند.

در روستای کانیان سلماس یک دختر ۱۰ ساله بر اثر سیل فوت و ۲ نفر مصدوم شدند که فوتی حادثه پس از رهاسازی از خودروی گرفتار در سیلاب توسط اکیپ هلال احمر به مراجع ذی صلاح تحویل و مصدومین به مراکز درمانی منتقل شدند.

نجاتگران هلال احمر همچنین در حال جست‌و‌جو مفقودی احتمالی این سیلاب می‌باشند.

۹ تیم عملیاتی هلال احمر به استعداد ۴۳ نفر در حال امدادرسانی می‌باشند و عملیات امدادرسانی به متاثرین از سیل همچنان ادامه دارد.