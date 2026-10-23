کارشناس هواشناسی مازندران از احتمال رگبار، رعدوبرق و جاری شدن روان‌آب و سیلاب‌های نقطه‌ای و محلی در استان تا سه‌شنبه هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از تداوم ناپایداری‌های جوی در استان تا روز سه‌شنبه هفته آینده و احتمال جاری شدن روان‌آب و سیلاب‌های نقطه‌ای و محلی خبر داد.

تاکامی گفت: از امروز، جمعه اول آبان، تا روز سه‌شنبه هفته آینده، گاهی شاهد رگبار و رعدوبرق در مناطق مختلف استان، به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات خواهیم بود.

وی با اشاره به احتمال جاری شدن روان‌آب و سیلاب به‌صورت نقطه‌ای و محلی افزود: لازم است شهروندان جوانب احتیاط را رعایت کنند.

کارشناس هواشناسی مازندران همچنین از پیش‌بینی جوی پایدار برای روز‌های چهارشنبه تا جمعه هفته آینده خبر داد.

تاکامی درباره وضعیت دریای خزر نیز گفت: دریا امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.