به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، تیم بسکتبال کاله مازندران در نخستین دیدار فصل جدید لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، عصر پنجشنبه ۳۰ مهر در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل، با نتیجه ۱۰۵ بر ۷۷ از سد پاس کردستان گذشت.

نماینده مازندران در این دیدار که با حضور حدود هزار تماشاگر آملی برگزار شد، از همان کوارتر نخست برتری خود را به حریف تحمیل کرد و این کوارتر را با نتیجه ۲۶ بر ۱۷ به پایان رساند.

کاله در کوارتر دوم نیز برتری خود را حفظ کرد تا دو تیم در پایان نیمه نخست با نتیجه ۵۱ بر ۴۲ به سود میزبان راهی رختکن شوند.

در کوارتر سوم، پاس کردستان با افزایش فشار هجومی اختلاف امتیاز را کاهش داد و حتی بازی را به تساوی کشاند؛ اما کاله در دقایق پایانی دوباره برتری خود را به دست آورد و این کوارتر را با نتیجه ۷۰ بر ۶۶ به سود خود تمام کرد.

نماینده مازندران در کوارتر چهارم با افزایش آهنگ حملات و استفاده بهتر از موقعیت‌های گلزنی، فاصله امتیازی خود را بیشتر کرد و در نهایت با نتیجه ۱۰۵ بر ۷۷ به پیروزی رسید.

متین آقاجان‌پور با کسب ۳۲ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن این مسابقه شد و نقش مهمی در پیروزی کاله مازندران داشت.

کاله مازندران در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، پنجشنبه هفته آینده در تهران به مصاف استقلال می‌رود.

لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور در فصل جاری با حضور ۱۲ تیم برگزار می‌شود.