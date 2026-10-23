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مسابقات قرآنی مدهامتان که مرداد در کرمان آغاز شده بود؛ با معرفی برترینها به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان، دبیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کرمان گفت: این مسابقات به صورت گروهی از مرداد آغاز شد و شهریوردر شهرستانها و مسابقات استانی مهرماه با شرکت ۱۰۴ تیم از سراسر استان برگزار شد.
علی مهدیخانی افزود: در این مسابقات ۱۲ تیم به صورت گروهی به مسابقات استانی راه یافتند
در مسابقات پایانی در مجموع از ۹ رشته، از سه گروه خواهران و سه گروه برادران تجلیل شد.