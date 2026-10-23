به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان، دبیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کرمان گفت: این مسابقات به صورت گروهی از مرداد آغاز شد و شهریوردر شهرستان‌ها و مسابقات استانی مهرماه با شرکت ۱۰۴ تیم از سراسر استان برگزار شد.

علی مهدیخانی افزود: در این مسابقات ۱۲ تیم به صورت گروهی به مسابقات استانی راه یافتند

در مسابقات پایانی در مجموع از ۹ رشته‌، از سه گروه خواهران و سه گروه برادران تجلیل شد.