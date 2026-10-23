به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت: وقوع سیل در سلماس ۲ فوتی،۶ مصدوم و ۲ مفقودی بر جای گذاشته است.

محبوبی افزود: در ساعات اولیه وقوع سیل در روستای کانیان سلماس یک دختر ۱۰ ساله بر اثر سیل جان باخت و نجاتگران هلال احمر در جستجوی میدانی پیکر فوتی دوم حادثه سیل روستای کانیان که یک پیرمرد ۶۳ ساله بود را یافتند.

به گفته وی با توجه به گرفتار شدن ١١ خودرو در سیلاب و احتمال وجود مفقودین، تیم‌های تخصصی جست‌و‌جو و نجات در حال جستجوی میدانی منطقه هستند.

به گفته وی بر اساس ارزیابی‌های میدانی، بیشترین خسارت در روستای کانیان شهرستان سلماس بوده است.

تیم‌های عملیاتی هلال احمر همچنان در روستا‌های سیل زده سلماس در حال امدادرسانی می‌باشند و عملیات جست‌و‌جو و امدادرسانی به متاثرین از سیل در این منطقه همچنان ادامه دارد.

باتوجه به شرایط فوق، کلیه شعب جمعیت هلال احمر استان در وضعیت آماده باش قرار دارند.