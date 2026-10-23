به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد،مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت: وقوع سیل در سلماس ۳ فوتی،۶ مصدوم و ۱ مفقودی بر جای گذاشته است.به گفته حمید محبوبی با توجه به گرفتار شدن ١١ خودرو در سیلاب و احتمال وجود مفقودین، تیم‌های تخصصی جست‌و‌جو و نجات در حال جستجوی میدانی منطقه هستند.وی گفت: پس از ۱۴ ساعت جست‌و‌جو، پیکر مفقودی سومین جان باخته حادثه سیل روستای کانیان سلماس در فاصله ۸ کیلومتری از محل آخرین رویت پیدا شد. محبوبی افزود: با پیدا شدن این پیکر تعداد فوتی‌های سیل سلماس به ۳ نفر افزایش یافت. حمید محبوبی افزود: وقوع سیل در روستا‌های شوریک، سیلاب، کانیان، شکریازی و مافی کندی سلماس به ۱۷ منزل مسکونی با ۷۸ نفر روستانشین خسارت زد.وی اضافه کرد: با حضور نجاتگران هلال احمر این منازل از سیلاب تخلیه و ایمن سازی شدند.مدیرعامل هلال احمر آذربایجان‌غربی ادامه داد: متاسفانه در روستای کانیان سلماس یک دختر ۱۰ ساله بر اثر سیل جان باخت و ۲ نفر مصدوم شدند که فوتی حادثه پس از رهاسازی از خودروی گرفتار در سیلاب توسط امدادگران هلال احمر به مراجع قانونی تحویل و مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند.محبوبی اظهار کرد: همچنین یک پیرمرد ۶۳ ساله در روستای کانیان جان خود را از دست داده بود که امدادگران هلال احمر پیکر بی جان او را پیدا کردند.وی گفت: بارش شدید تگرگ و جاری شدن روان‌آب‌ها در بخش مرکزی ماکو، موجب آسیب به منازل مسکونی در روستای «ارنلر» شد.

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی افزود: در روستای «ارنلر» ماکو نیز هفت خانه مسکونی به استعداد ۲۴ نفر متاثر از حادثه سیل بودند که با حضور نجاتگران هلال احمر این منازل از آب تخلیه و ایمن سازی شدند.