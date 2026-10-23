به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محسن صیادی، مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی گفت: این واحد در جریان گشت مشترک بازرسان اصناف و شعب سیار تعزیرات حکومتی در محدوده بلوار عدل خمینی شناسایی و برای آن پرونده تعزیری تشکیل شد.

این واحد، قطعات مستعمل و معیوب خودرو از جمله کمک‌فنر پراید و پژو و سرپلوس تیبا را پس از پاکسازی و رنگ‌آمیزی، در بسته‌بندی‌های دارای برند‌های خاص عرضه و در بازار مشهد و شهرستان‌های استان توزیع می‌کرد. کالا‌های مکشوفه توقیف شده و تحقیقات برای بررسی ابعاد تخلف ادامه دارد.