وزیر امور خارجه کشورمان با ارسال پیامی در فضای مجازی به هزینه‌های سنگینی که ایالات متحده آمریکا در دفاع از رژیم صهیونیستی انجام داده است، کنایه زد.

کنایه عراقچی به هزینه‌های آمریکا در دفاع از صهیونیست‌ها

کنایه عراقچی به هزینه‌های آمریکا در دفاع از صهیونیست‌ها

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای عباس عراقچی وزیر خارجه با ارسال پیامی در فضای مجازی کنایه ای زد به هزینه های سنگینی که ایالات متحده آمریکا در دفاع از رژیم صهیونیستی انجام داده است.

وزیر خارجه نوشت : ایالات متحده طی سه سال گذشته ۱۱ میلیارد دلار از محل مالیات‌های مردم آمریکا صرف دفاع موشکی از اسرائیل کرده است. در حقیقت آمریکا برای دفاع از اسرائیل، بیش از خود اسرائیل موشک رهگیر شلیک کرده است.

این دیگر رابطه‌ای براساس منافع متقابل نیست؛ بلکه یک رابطه‌ی انگلی و یک‌طرفه است.