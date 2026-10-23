ادامه اعتراض به گرانی سوخت به ویژه گازوئیل برای کامیون داران، در شهر‌های ایتالیا همچنان ادامه دارد و کشاورزان نیز به این اعتراض‌ها پیوسته‌اند و سبب خالی شدن قفسه فروشگاه‌ها ازکالا‌های اساسی شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ادامه اعتراض به گرانی سوخت به ویژه گازوئیل برای کامیون داران، در شهر‌های ایتالیا همچنان ادامه دارد و کشاورزان نیز به این اعتراض‌ها پیوسته‌اند.

بندر ناپل ایتالیا، مسدودشده، در بزرگراهی در کازرتا–سالرنو نیز معترضان حضور دارند؛ بسته‌شدن مسیرها، انحراف ترافیک و اختلال در شهرهای ایتالیا ادامه دارد.

⁦معترضان می‌گویند : «یک سال پیش پرکردن باک ۱۶۰۰ یورو بود، اما امروز ۲۳۰۰ یورو شده.» است ، برخی تشکل‌های حمل‌ونقل خواهان پایان تجمع‌ها هستند: پس از آزادسازی ۴۸۰ میلیون یورو در نشست دیروز دولت و اتحادیه‌ها حمل ونقل ادامه آنها را موجه نمی‌دانند. به گفته سالوینی، با توافق اروپا ممکن است ۵۹۰ میلیون یوروی دیگر برای نوسازی خودرو‌های فرسوده به این مبلغ افزوده شود. در کالابریا ایتالیا هم ، بسیاری تمام شب از کامیون‌هایشان نگهبانی کردند؛ دیگران با خودرو‌ها صف‌های طولانی ساختند. صحنه‌های مشابه در مولیزه، بازیلیکاتا و پولیا تکرار می‌شود. اعتراض حمل‌ونقل به گرانی گازوئیل وارد چهارمین روز شده؛ کشاورزان نیز پیوسته‌اند. افزایش هزینه سوخت، سودشان را کاهش می‌دهد.

ده‌ها تجمع و راهپیمایی در نقاط راهبردی شبکه راه‌ها برگزار شده است.

سوخت به بسیاری از جایگاه‌ها نمی‌رسد. با خالی‌شدن نخستین قفسه‌ها، کامیون‌داران سیسیل از شدت توقف کاسته‌اند تا محموله‌های میوه و سبزی با کشتی جابه‌جا شود.

۹۰ درصد حمل‌ونقل ایتالیا جاده‌ای است، در حال حاضر سوخت به بسیاری از جایگاه‌ها نمی‌رسد.

کمبود سوخت همزمان باعث خالی شدن قفسه فروشگاه‌ها و کمبود میوه، سبزی و کالا‌های اساسی شده است.

میوه، سبزی و شیر در قفسه‌ها کم شده و اختلال به شمال ایتالیا هم رسیده است. صف پمپ‌بنزین‌ها نشانه کمبود سوخت است؛ حرکت قطار‌ها در خطر است و فرودگاه‌های کروتونه و رجّو کالابریا هم اختلال دارند.

هم‌زمان، پاسخ‌هایی از نشست دولت و اتحادیه‌های مشاغل رسیده؛ ماتئو سالوینی معاون نخست وزیر ایتالیا گفت : به ۴۳۰ میلیون یوروی که پیش‌تر برای تامین بودجه انرژی و سوخت اختصاص‌یافته، مبالغ تازه‌ای افزوده می‌شود. ریکسی، معاون وزیر حمل‌ونقل، هم گفته است : مصوبه به‌سرعت آماده می‌شود. پیش‌بینی می‌شود مجموع پرداخت‌ها حدود ۴۸۰ میلیون یورو باشد. او افزود منابع بیشتری اختصاص می‌یابد، اما اعتبار مالیاتی برای سال آینده است. نشست بعدی ۲۷ اکتبر برای این موضوع برگزار می‌شود.