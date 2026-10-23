بازارچه و نمایشگاه صنایع‌دستی، سوغات و مشاغل خانگی شهر شوقان شهرستان جاجرم با هدف حمایت از تولیدکنندگان محلی و توسعه کسب‌وکار‌های خانگی برپا شده است.

برپایی بازارچه و نمایشگاه صنایع‌دستی، سوغات و مشاغل خانگی در شهر شوقان خراسان شمالی

برپایی بازارچه و نمایشگاه صنایع‌دستی، سوغات و مشاغل خانگی در شهر شوقان خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، ‌بازارچه و نمایشگاه صنایع‌دستی، سوغات و مشاغل خانگی شهر شوقان با همکاری بخشداری شوقان، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان جاجرم و سایر دستگاه‌های اجرایی شهرستان، با حضور ۳۰ غرفه و با هدف حمایت از تولیدکنندگان محلی و توسعه کسب‌وکار‌های خانگی برپا شده است.

بازارچه و نمایشگاه صنایع‌دستی، سوغات و مشاغل خانگی شهر شوقان از روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ در محل سرچشمه این شهر در حال برگزاری است.

این نمایشگاه با برپایی ۳۰ غرفه، فرصتی برای عرضه و فروش محصولات بومی، معرفی توانمندی‌های هنرمندان، تولیدکنندگان محلی و صاحبان مشاغل خانگی فراهم کرده است. محصولاتی همچون انگور، آلو بخارا، قیسی، لواشک، صنایع‌دستی و تولیدات مشاغل خانگی در کنار محصولات شرکت‌های تعاونی شهرستان در این بازارچه عرضه می‌شود.

برگزاری این بازارچه در راستای حمایت از کسب‌وکار‌های محلی، توسعه مشاغل خانگی، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های مناسب برای بازاریابی و فروش محصولات تولیدکنندگان منطقه انجام شده و گامی در جهت معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی شهر شوقان به شمار می‌رود.